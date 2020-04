Vindicat schrapt leden na feestje

De Groningse studentenvereniging Vindicat wil niks te maken hebben met het gedrag van enkele leden, die in de nacht van vrijdag op zaterdag een feestje hielden in een pand op de Grote Markt. Ze worden uit de vereniging gezet, staat in een verklaring op de website.

Groningen

De politie greep in na een melding over een feestje in een pand van Vindicat. Agenten troffen er vijftien personen aan. Zij hebben allemaal een boete gekregen omdat ze zich niet hielden aan de regels die gelden vanwege het coronavirus.

'Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het incident dat plaats heeft gevonden', schrijft de studentenvereniging. 'Het was een illegale en bovenal ontzettend onverantwoorde actie, die volledig in strijd is met het coronabeleid van de overheid en van Vindicat. Je niet aan de richtlijnen houden en daarbij anderen in gevaar brengen, accepteren wij niet van onze leden. We zijn blij dat de politie deze ongepaste samenkomst in ons gebouw heeft gestopt en dat de betreffende individuen zijn beboet.' <