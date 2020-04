Grote nood in West-Nederland

'Thank You Tommy' stond er op een dak geschilderd, een dankbetoon voor de voedseldroppings van de geallieerden.

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 47: hongerdood dreigt in West-Nederland.

Zondag 22 april 1945 was een kwade dag voor de kerk in Nederland. In Werkendam werden de hervormde kerk en de gereformeerde kerk door de Duitsers opgeblazen. De hervormde dorpskerk in Gameren trof hetzelfde lot. In Scherpenzeel bliezen de Duitsers de toren van de hervormde dorpskerk op. Het schip van de kerk lag voor een groot deel in puin, het orgel werd onherstelbaar beschadigd. Met het verni..

