'In aanloop naar een beurs moet ik flink sparen'

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Hans Nuis (67), woonachtig op de Veluwe.

Wat verzamelt u?

‘Hoofdzakelijk spaar ik dinky toys. Ik heb inmiddels circa drieduizend miniatuurauto’s, waarvan ongeveer driehonderd dinky toys. Een auto die ik in mijn verzameling opneem moet onbeschadigd zijn en het doosje moet erbij zitten. Dit heet mint en boxed, als het doosje in goede staat is, kan dat ruim een derde van de prijs bepalen. Het mooist vind ik het als ook het doosje onb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .