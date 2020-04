In de volkstuin blijf je ook thuis, maar ontvang geen andere mensen

De volkstuin is een van de weinige plaatsen waar mensen nog onbezorgd hun hobby kunnen beoefenen, al is het ook daar improviseren. ‘We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, maar de tuin is het verlengde van mijn huis.’

Utrecht - Culemborg

Toen de wind vat kreeg op het schuurtje in aanbouw van zijn buurman verloor volkstuinder Jeroen Galama even zijn voorzichtigheid en schoot te hulp. ‘Normaal denk ik er zeker aan om anderhalve meter afstand te houden, maar toen even niet’, glimlacht hij verontschuldigend.

Dat is ook de ervaring van Anton van Zwam: ‘Ik let er op afstand te houden.’ Van Zwam komt elke dag wel even. ‘Meestal vroeg in de ochtend om water te geven, dan is er bijna niemand. Ja, mijn buurman twee tuinen verderop.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .