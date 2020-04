Vijf aanhoudingen na vondst 1500 kilo coke

In de haven in Rotterdam heeft de politie bijna 1500 kilo cocaïne onderschept. Dat gebeurde vorige week vrijdag. Vijf mannen zijn aangehouden, allemaal niet afkomstig uit Nederland. De politie was getipt over de drugs. De containers waren geladen met mangaanerts en waren afkomstig uit Brazilië. <

Rutte: stop 'idiotie' van brand bij zendmasten

