Aantal euthanasiegevallen afgelopen jaar licht gestegen

Het voorbije jaar is iets vaker euthanasie uitgevoerd dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) in haar jaarverslag.

Den Haag

In 2019 kreeg de RTE 6361 meldingen van euthanasie. Dat is 4,2 procent van het totaalaantal mensen dat afgelopen jaar overleed in Nederland. Een jaar eerder waren er nog 6126 meldingen van euthanasie, terwijl er in 2017 juist meer meldingen waren: 6585. Onder die cijfers vallen zowel levensbeëindiging op verzoek (6092) als hulp bij zelfdoding (245). Bij die laatste man..

Volgens de RTE is er in Nederland sprake van een zorgvuldige euthanasiepraktijk. Bij vier gevallen werd geconcludeerd dat de levensbeëindigingen niet volgens de richtlijnen zijn voltooid. Drie keer was dat omdat er onvoldoende consultatie was geweest en één keer verliet de arts de ruimte voordat was vastgesteld of de patiënt was overleden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .