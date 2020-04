Veel thuiszorg gestopt om coronavirus

Ruim een derde van de mensen die thuiszorg of ondersteuning van een wijkverpleegkundige hebben, krijgen in de coronacrisis minder of zelfs helemaal geen hulp meer. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland.

Amsterdam

De onderzoeksresultaten werden vrijdag bekendgemaakt. Van de hulpbehoevende respondenten zegt 23 procent ‘geen zorg’ meer te krijgen, en 18 procent ‘minder zorg’. De afgezegde thuiszorg betreft onder meer woonbegeleiding (bijvoorbeeld voor mensen met een beperking), wondzorg, wassen en aankleden, huishoudelijke hulp, psychische zorg en dagbesteding.

In 35 procent van de gevallen heeft de thuiszorgorganisatie zelf besloten minder of geen zorg meer te leveren. Bij 23 procent heeft de cliënt (of naaste) dat zelf besloten en voor 22 procent van de gevallen geldt dat dit ‘in overleg’ is gegaan.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .