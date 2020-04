‘Als de grens opengaat, fietsen we naar Berlijn’

Menig vakantievierder ziet de zomervakantie in duigen vallen door een coronapandemie die nog niet is uitgewoed.

‘We snakken allemaal naar goed nieuws, maar we weten niet hoe het verdergaat en hoe het moet.’

Amersfoort

Het zijn kampeerders in hart en nieren. Geert Schuurman (61) en zijn vrouw Henja (58) uit Zoetermeer doen al ruim dertig jaar niet anders. Altijd op de bonnefooi op pad in de zomervakantie. ‘We reizen naar het buitenland, meestal naar het zuiden’, vertelt Schuurman. ‘Dit jaar hadden we een rondreis met de tent en af en toe een verblijf in een hotel of bed & breakfast in Sp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .