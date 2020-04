Hij maakte de eerste coronatest. Gelooft hij in de strategie om veel te testen?

Sterre Lindhout / vk 18 april 2020, 07:00







Olfert Landt in zijn laboratorium in Berlijn. De foto is genomen door het raam op een ladder, want alleen vaste medewerkers mogen nog naar binnen. (beeld Daniel Rosenthal)