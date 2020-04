Het mondkapjesdilemma: wel dragen of toch niet?

In buurlanden worden mondkapjes verplicht gesteld, al dan niet in bepaalde omstandigheden. In Nederland niet. Vanwaar die opmerkelijke tegenstrijdigheid?

Een vrouw in het Poolse Przemysl stelt haar mondkapje bij. In Polen wordt iedereen sinds donderdag geacht een kapje of andere bescherming te dragen. (beeld epa / Darek Delmanowicz)