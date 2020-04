Chipbedrijven in trek, beurzen hoger

Chipbedrijven waren donderdag in trek op de Europese beurzen. De belangrijkste graadmeters gingen overwegend hoger de handel uit. Beleggers keken uit naar de plannen in Europa om de coronamaatregelen voorzichtig te versoepelen. Daarnaast vielen de wekelijkse Amerikaanse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen mee. De AEX-index in Amsterdam won 1 procent, de MidKap 0,7 procent, Frankfurt en Londen tot 0,6 procent. Parijs bleef achter: min 0,1 procent.

Amsterdam

Chipmachinemaker ASML klom 5 procent bij de hoofdfondsen. De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC, die levert aan techgiganten als Apple en Huawei, heeft afgelopen kwartaal zijn winst bijna verdubbeld ondanks de coronacrisis. Het bedrijf is een belangrijke klant van ASML. Chiptoeleverancier ASMI (plus 8,1 procent) profiteerde ook van het positieve sectornieuws en ging aan kop in de AEX. In de MidKap stond branchegenoot Besi bovenaan (plus 8,2 procent). Ook AEX-fonds Galapagos (plus 2,3 procent) stond in de belangstelling. Het biotechnologiebedrijf wil samen met zijn Poolse branchegenoot Ryvu nieuwe geneesmiddelen voor ontstekingsziekten ontdekken en ontwikkelen. <