Hele gewest Brussel wordt 30 km-zone

Brussel

Het hele grondgebied van de Belgische stad Brussel en de omringende achttien deelgemeentes wordt per 1 januari een 30 kilometerzone. Dat heeft de regering van het zogeheten Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekendgemaakt. De maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaat gelden voor alle weggebruikers, ook taxi's, bussen, fietsers en elektrische steps. Het besluit is onderdeel van het 'Good Move'-plan van de Brusselse regering. Daarmee moet het autoverkeer met zeker 20 procent afnemen. In het gebied waar het om gaat, wonen ruim 1,2 miljoen mensen. <