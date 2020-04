Het vertrouwen in de overheid is onder ND-lezers nu groot

De overgrote meerderheid van de lezers van deze krant (93 procent) is het helemaal eens met de maatregelen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus.

Amersfoort

Slechts 4 procent vindt de besluiten te streng, terwijl 3 procent ze te soepel vindt. Dat blijkt uit een onderzoek dat door bijna 1700 lezers is ingevuld. Op de vraag of zij de premier en de verantwoordelijke ministers vertrouwen, antwoordt 90 procent met ja. Amper 1 procent heeft geen vertrouwen in het kabinet, terwijl 9 procent de ministers het voordeel van de twijfel geeft.

