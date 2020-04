Onderwijs loopt niet warm voor een kortere zomervakantie. ‘Leerkrachten hebben rust nodig’

De suggestie van de Onderwijsraad om de zomervakantie in te korten, zodat onderwijsachterstanden kunnen worden weggewerkt, wordt binnen het onderwijs niet met applaus ontvangen.

Den Haag

Volgende week dinsdag besluit het kabinet of de scholen na de meivakantie weer open gaan. Met het oog daarop bracht de Onderwijsraad woensdag een spoedadvies uit over de maatregelen in coronatijd.

Het onafhankelijke adviescollege voor de regering noemt het onontkoombaar dat leerlingen achterstanden oplopen. Geplande leerstof kan niet optimaal worden behandeld en opgedane kennis en vaardigheden zakken weg. Het afstandsonderwijs per computer is niet altijd van dezelfde kwaliteit als het normale onderwijs op school, dat om fysieke aanwezigheid vraagt.

