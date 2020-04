Studenten vragen meer duidelijkheid over regels

Bewoners van studentenhuizen willen meer duidelijkheid over de coronaregels waar ze zich aan moeten houden. In een brief aan het Veiligheidsberaad van burgemeesters beklagen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en lokale studentenorganisaties zich erover dat er veel verwarring bestaat over de regels. Ze maken zich zorgen over het risico dat ze in eigen huis beboet kunnen worden als ze geen and..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .