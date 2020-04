6000 coronatesten per dag mogelijk

Momenteel kunnen er ongeveer 6000 coronatesten per dag worden afgenomen. En dat betekent dat alle zorgmedewerkers die klachten hebben, zich nu moeten kunnen laten testen op het coronavirus. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge woensdag na het ministeriële crisisberaad.

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is toegenomen tot 3134. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft woensdag 189 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD'en. Het werkelijke dodental is zeker hoger, omdat de registratie diverse beperkingen kent.

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is verder gedaald naar 1279. Dat zijn er 24 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

