Geen DNA-match in zoektocht graaf Adolf

De zoektocht naar graaf Adolf van Nassau gaat nog even door: DNA-materiaal, in februari afgenomen in Dillenburg, leverde geen match op.

Onderzoeker Lammert Doedens geeft zijn zoektocht niet op: hij richt zijn aandacht nu op twee locaties in Noord-Duitsland.

Dillenburg

Het openen van een Nassau-familiegrafkelder in de oude kerk van Dillenburg, eind februari, heeft niet het gehoopte resultaat opgeleverd. Dat maakte historicus Doedens van de Rijksuniversiteit Groningen woensdag bekend. Graaf Adolf, de jongste broer van Willem van Oranje, stierf in 1568 in de Slag bij Heiligerlee. Zijn lichaam is na de slag naar het Oost-Groningse Wedde gebracht, daarna loopt he..

