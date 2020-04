Huisarrest voor jongen die homostel bedreigde

De jongen van vijftien die maandag is aangehouden voor het beledigen van een homokoppel in Amsterdam is weer thuis. De rechtbank heeft hem dinsdag huisarrest met strikte voorwaarden opgelegd voor een eerder strafbaar feit waarvoor hij tijdelijk op vrije voeten was. De officier van justitie heeft besloten hem te dagvaarden op verdenking van groepsdiscriminatie en belediging. Een zittingsdatum vo..

