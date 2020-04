Meer verkeersdoden tussen 20 en 40 jaar

In 2019 kwamen 183 twintigers en dertigers om bij een verkeersongeval. Dat is een stijging van 24 procent ten opzichte van 2018, toen het er nog 147 waren.

Den Haag

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. De grootste toename onder twintigers en dertigers is te zien bij automobilisten (van 80 naar 93 verkeersdoden), motorrijders (van 24 naar 32) en bromfietsers (van 3 naar 11). Er is geen duidelijke verklaring waarom juist deze groep in 2019 vaker betrokken was bij een dodelijk ongeluk. ‘..

