Peter van Uhm: extra coronahulp aan Afrika is ook goed voor onszelf

Coronahulp aan ontwikkelingslanden is tegelijk een morele verantwoordelijkheid én eigenbelang, zegt voormalig commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm. Want wie ellende niet bij de bron aanpakt, krijgt vroeg of laat zelf de rekening gepresenteerd.

Den Haag

Het is geen hogere wiskunde, zegt Peter van Uhm. ‘Dat wij het in Nederland zo goed hebben, danken we aan de steun en opoffering van mensen die ons in het verleden vrijheid schonken. Toen wij op ons dieptepunt zaten, waren anderen bereid ons te helpen. Dan moeten wij nu óók bereid zijn landen en mensen te helpen die het enorm slecht hebben.’

Samen met ondernemers, oud-politici en religieuze leiders doet Van Uhm een oproep aan het kabinet: besteed 1 procent van het economische noodpakket aan coronahulp in arme landen. ‘Ik hoefde er niet lang over na te denken. De oproep sluit aan bij wat ik altijd heb gedaan en geloofd: we moeten voor elkaar opkomen.’

