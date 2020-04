Examen op twee meter afstand in Veenendaal. ‘Leerlingen missen school enorm.’

Een gecontroleerde aankomst, kleuren die de routes naar de examenlocaties aangeven en op ruime afstand van elkaar geplaatste tafeltjes. Op het Ichthus College in Veenendaal begonnen dinsdag de schriftelijke schoolexamens.

In de grote gymzaal zwoegen in normale tijden 210 leerlingen op hun examen. Nu buigen zestig havo-leerlingen zich over de wiskunde A-toets. (beeld Niek Stam )