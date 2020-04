Huisartsen registreren niet-geteste coronapatiënt

Nederlandse huisartsen slaan de handen ineen om de coronastatistieken te verbeteren. Ze gaan de ernstig zieke patiënten en over­ledenen in kaart brengen, die niet op corona zijn getest maar van wie vrijwel zeker vaststaat dat ze besmet zijn of waren met het ­virus. Gezondheidsdienst RIVM is blij met het initiatief.