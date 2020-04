Amerika rouwt om Roosevelt

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 46: het overlijden van Franklin D. Roosevelt

In de nacht van 12 op 13 april 1945 hoorde Joseph Goebbels, de propagandaminister van het Derde Rijk, dat de Amerikaanse president Roosevelt was overleden. Goebbels belde naar Hitler om hem geluk te wensen. ‘Het staat in de sterren geschreven dat de tweede helft van april voor ons een omslag zal brengen. Vandaag is het vrijdag 13 april. Het keerpunt is gekomen!’ Hitler was blij. Hij..

