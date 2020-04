Drone filmt 'hoopvolle boodschappen' Friezen

Inwoners uit Friesland kunnen de komende twee weken 'hoopvolle boodschappen' uitspreken. Een helikopter en een drone vliegen over de provincie om ze vast te leggen. Het is de bedoeling om mensen wat steun te geven in deze lastige periode. De actie van onder meer Friese gemeenten heet 'Fryslân fan Boppe'. <

