Kwart besmettingen bij zorgwerkers

Van alle 23.097 Nederlanders bij wie het coronavirus is vastgesteld, werkt 24 procent in de zorg. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds maandag worden huisartsen, thuiszorgers en medewerkers in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg vaker getest op het nieuwe coronavirus.

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is vrijdag met 115 nieuwe gevallen gestegen naar 2511, meldde het RIVM. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de week tot en met 5 april ongeveer 5100 mensen zijn overleden, 2000 meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van het jaar. Volgens de onderzoekers brengt dit beter in beeld hoeveel mensen in totaal ..

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) laat websites die adverteren voor thuisseks offline halen. Dit doet hij samen met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Ook prostitutiebedrijven moesten vorige maand de deuren sluiten in verband met de coronamaatregelen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .