Jongerenkrant 7Days verschijnt niet meer

Amsterdam

Jongerenkrant 7Days houdt op te bestaan. Volgens de uitgeverij is het weekblad niet meer rendabel, omdat de doelgroep, jongeren tussen de twaalf en achttien jaar, steeds minder leest, meldt de website van 7Days. De laatste editie van 7Days is afgelopen vrijdag verschenen.

De krant was een aftakking van kinderkrant Kidsweek, die in 2003 is opgericht en sinds 2009 wordt gemaakt voor kinderen tussen de zeven en twaalf jaar. Deze krant komt iedere donderdag uit. 7Days bracht niet alleen nieuws, maar ook verhalen over muziek, games en films. <