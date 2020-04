Rotterdam zegt het carnaval in zomer af

Rotterdam

Ook is het momenteel moeilijk om geldschieters te vinden. Sowieso is nog niet duidelijk of het kabinet toestemming geeft voor het doorgaan van evenementen als het Zomercarnaval die na 1 juni op de agenda staan. Niet alleen het Zomercarnaval is afgeblazen, ook de straatfestivalweek Rotterdam Unlimited is geschrapt. Die gaat aan het Zomercarnaval vooraf.

'Het was voor zowel het bestuur van Zomercarnaval als de directie van Rotterdam Unlimited een moeilijke, maar onvermijdelijke beslissing in deze onzekere tijden', zegt festivaldirecteur Guus Dutrieux.

De volgende editie van Rotterdam Unlimited is volgend jaar van 27 tot en met 31 juli. <