Helft christenen vindt uitzondering religieuze vieringen onterecht

Een politieagent verlaat op zondagochtend de christelijk-gereformeerde Eben-Haëzerkerk op Urk nadat hij heeft gecontroleerd of het maximum van dertig bezoekers niet is overschreden. (beeld Dick Vos)

Utrecht

Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Citisens. Dat deed deze week onderzoek onder 55.000 mensen, waar uiteindelijk 3713 mensen op reageerden. Van hen gaven 2105 mensen aan christen te zijn. Van die christenen zeggen er 760 ‘kerkgaand’ te zijn.

Christenen die niet naar de kerk gaan vinden het vaker onterecht dat religieuze bijeenkomsten met dertig mensen nog mogen doorgaan. Overigens geeft slechts 2 procent van de kerkgaande christenen in dit onderzoek aan dat zijn of haar gemeente nog een viering houdt waar dertig mensen bijeen komen. Het landelijke beeld is dat sinds vorige week niet of nauwelijks nog diensten met bijna dertig be..

