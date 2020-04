CBS telt in één week 2000 extra sterfgevallen

Als gevolg van de coronacrisis is er sprake van fors meer sterfgevallen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat in week 14 (30 maart tot en met 5 april) het totaal aantal overleden personen op ongeveer 5100. Dat is zeker 2000 meer dan wat ‘normaal’ is voor deze periode van het jaar.

Den Haag

Dat heeft het CBS vrijdag bekendgemaakt. De gegevens zijn een schatting, maar gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS al heeft ontvangen voor week 14.

De onderzoekers wijzen op het aantal officieel gemelde aantal doden door het coronavirus in week 14: dat zijn er tot nu toe 1020. Het CBS gaat ervan uit dat het aantal doden door het virus dus hoger ligt. Dat komt omdat niet in alle gevallen wordt getest of iemand aan het coronavirus is bezweken. ‘Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken — dus ongeacht de doodsoorzaak — ont..

