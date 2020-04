Alle hens aan dek in verpleeghuis De Wijngaard: ‘We moeten nu doorbijten’

Het zijn zware tijden in christelijk verpleeghuis De Wijngaard. Er is corona vastgesteld en bezoek moet buiten blijven. Maar er is ook grote saamhorigheid. ‘Wij zijn in vertrouwde handen.’

Of hij de huidige situatie nog weken kan verduren? Er verschijnt een glimlachje op het gezicht van de 95-jarige Jan König. ‘Met premier Rutte zeg ik: ik houd het wel vol’, reageert hij. König woont sinds twee jaar in het christelijke verpleeghuis De Wijngaard in Bosch en Duin. Lichamelijke kwetsbaarheid - ‘ik was twee keer gevallen’ - bracht hem daar. Nu het verpleeghuis is gesloten voor bezoek..

Hij is geestelijk nog scherp en goed op de hoogte van de actuele situatie, al kost het spreken hem zichtbaar energie. ‘Als ik het vergelijk met mensen die getroffen zijn door het coronavirus, is de situatie voor mij nog goed te dragen’, zegt hij. Op zijn afdeling wordt de 1,5 meter-regel gehandhaafd. Er mogen vier bewoners in de huiskamer, de rest zit op zijn eigen kamer. ‘Maar ik voel me ni..

