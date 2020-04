‘We zoeken slimmere methoden’

Jaap van Dissel praat de Tweede Kamer bij over de ontwikkelingen rond het coronavirus. 'We willen natuurlijk zo veel mogelijk terug naar de oude situatie.’ (beeld anp / Sem van der Wal)

Aziatisch bigbrotherdenken in Nederland? RIVM-baas Jaap van Dissel: ‘We zijn uiteindelijk een praktisch volk.’

Den Haag

Elke keer weer dat wattenstokje diep in uw neus of keel. Vervelend, maar in het Nederland van na de ‘intelligente lockdown’ wordt het misschien de gewoonste zaak van de wereld. Bij elke verkoudheid zal men u testen op het coronavirus.

En mocht u positief testen – het virus hebben – dan krijgen mensen bij wie u in de buurt bent geweest een appje: blijf twee weken thuis, u bent in de nabijheid geweest van een coronadrager.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .