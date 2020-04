1,5 meter blijft, blijf paasdagen thuis

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is iets gestegen. In totaal liggen nu 1417 mensen op een ic. Woensdag waren het er 1408. Het totaal aantal bevestigde sterfgevallen steeg donderdag met 148 naar 2396.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar het hoge aantal sterfgevallen in verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam en een mogelijke link met het coronavirus. NRC meldde donderdag op basis van bronnen dat bijna de helft van de bewoners van het verpleeghuis de afgelopen drie weken is overleden, vermoedelijk aan corona.

De kans is 'nul' dat we in Nederland na 28 april meteen het oude leven weer terughebben. Vooral de 1,5 meter afstand die mensen onderling moeten bewaren, zal nog een tijd langer gaan duren. Dat zei premier Mark Rutte donderdag na het kabinetsberaad.

