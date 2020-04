Oproep tot gezamenlijk Wilhelmus

Amsterdam

Het Koninklijk Concertgebouworkest roept op tot het gezamenlijk zingen en spelen van het Wilhelmus op Koningsdag. Het orkest wil zo deze nationale feestdag beginnen met 'een groots en positief gebaar van saamhorigheid in deze moeilijke periode'. Het idee is om op maandag 27 april om klokslag 10.00 uur samen het Wilhelmus ten gehore te brengen. De musici van het Concertgebouworkest hopen dat zo veel mogelijk mensen het volkslied dan vanaf balkon, raam of tuin mee willen zingen of spelen. Op de website van het orkest staan partijen van het Wilhelmus, gearrangeerd door de contrabassist. Via de hashtag #Wilhelmus2020 kunnen mensen de oproep op sociale media delen. <