Cultuursector komt met ticketbewaarsite

Amsterdam

Theaters, concertzalen, musea en festivals doen een oproep aan het publiek geen geld terug te vragen voor tickets die zij al gekocht hadden maar die niet kunnen worden gebruikt vanwege de coronacrisis. Via de website www.bewaarjeticket.nl roepen zij mensen op hun ticket in te ruilen voor een voucher die ze later kunnen inwisselen. Zo hoeven culturele instellingen niet heel veel geld terug te betalen en houden zij een buffer om na de crisis toch nieuwe producties op te zetten. <