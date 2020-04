RTL 4 schrapt Eigen Huis & Tuin

Hilversum

RTL 4 gaat vanaf september bezuinigen op programma's in de vooravond in het weekend. Dat betekent dat de dure productie Eigen Huis & Tuin voorlopig verdwijnt van de buis en dat het dagelijkse actualiteitenprogramma Editie NL wordt doorgetrokken naar het weekend, maakte RTL donderdag bekend. Het woon- en klusprogramma Eigen Huis & Tuin is al bijna dertig jaar elke zaterdag op de zender te zien. Naar een nieuwe plek voor Eigen Huis & Tuin wordt nog gezocht, 'in een andere vorm en een lagere frequentie'. De voorlopig laatste uitzending is op 6 juni te zien. In de zomer worden compilaties uitgezonden. <