Diepe groeven in Noord-Brabant

Het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant kleurt al wekenlang donkerrood op vrijwel elke coronakaart. Deze week overleed zelfs een gezonde twintiger uit Beek en Donk. Voor optimisme lijkt het hier daarom nog wat vroeg te zijn. ‘Mensen hebben nog veel vragen, merk ik.’

Beek en Donk - Boekel

Het lijkt een gesmoorde snik te zijn. Echt goed te zien is het niet, hij draait zijn rug naar de anderen toe. Dan legt hij een bos bloemen neer, sprint naar zijn werkbus en rijdt driftig weg. Veel ouder dan Guus Konings, de 29-jarige inwoner uit Beek en Donk die dinsdag overleed aan het coronavirus, kan hij niet zijn. De kans is groot dat hij hem kent. Onderliggend lijden had Guus niet zoals he..

