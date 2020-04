Eindexamen vanuit de keuken

Dat wat voor scholen lange tijd volstrekt ondenkbaar was, is dit jaar praktijk geworden: leerlingen maken noodgedwongen hun eindexamen thuis.

Om fraude te voorkomen, filmen leerlingen zichzelf tijdens het online eindexamen.

Hilversum

Met een ploing verschijnt het gezicht van Tristan Klerks (20) in beeld. Warrige haren, een beetje slaperig nog. ‘Goedemorgen Tris!’, klinkt het monter. Examensecretaris Jessica Dijkstra, die heen en weer loopt tussen drie bureaus met opengeklapte laptops, is even stil blijven staan om haar leerling te begroeten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .