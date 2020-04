Speciale dagboek-app helpt ic-patiënten hun lot verwerken

Patiënten die lang op de intensive care hebben gelegen, hebben baat bij een goede verwerking van die periode, weten ze in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Sinds deze week houden ze daarom met een speciale app een dagboek bij voor de patiënt. Ook familie kan er berichten in achterlaten.

Eindhoven

Met het Post-IC dagboek voor morgen, zoals de app heet, hoopt het ziekenhuis patiënten beter te kunnen helpen in de verwerking van hun periode op de intensive care-afdeling. Wie er langdurig in slaap gehouden wordt, ervaart de opname achteraf vaak als een groot zwart gat. Men kan zich weinig herinneren en dat kan lichamelijke en mentale klachten opleveren. ‘Ik hoor bijvoorbeeld van ..

digitale variant

Buise werkte al sinds 2018 aan een digitale variant, samen met Games for Health, een organisatie voor digitale innovatie in de zorg. ‘In oktober wilden we de eerste versie laten zien, maar de app is nu versneld uitgebracht in verband met de coronacrisis.’ Volgens hem is de app met al die extra cor..

