RIVM-directeur Jaap van Dissel is niet van zijn stuk te krijgen

Jaap van Dissel maakt indruk met zijn opstelling in de coronacrisis: ‘Zijn voordrachten zijn tot in de puntjes verzorgd. En hij is niet van zijn stuk te krijgen met vragen.’

Alle ogen waren woensdag opnieuw gericht op Jaap van Dissel, die de Tweede Kamer bijpraatte over de stand van de coronacrisis. In korte tijd werd de arts een bekende Nederlander als ‘chef corona’. Wie is deze

RIVM-directeur die naast premier Rutte uitgroeide tot het gezicht van de pandemiebestrijding?

Den Haag

Het is in de jungle van Suriname dat je iemands ware karakter leert kennen, zegt George Maat. In 2013 varen de hoogleraar anatomie, Jaap van Dissel, en een handvol andere wetenschappers per rivierboot naar Batavia, een voormalige leprozenkolonie op ongeveer honderd kilometer ten westen van Paramaribo. De gelegenheidsformatie gaat er onderzoek doen naar de oorsprong van de leprabesmettingen i..

