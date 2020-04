Gratis fietsen voor personeel in de zorg

Amsterdam

Swapfiets, een bedrijf dat fietsabonnementen levert, biedt zorgpersoneel in Nederland twee maanden gratis fietsen aan. Het Radboudumc Nijmegen is het eerste ziekenhuis in Nederland waar de aan de blauwe band herkenbare fietsen voor niets beschikbaar worden gesteld aan medewerkers. Ook andere ziekenhuizen in Nederland kunnen zich melden voor gratis fietsen. Swapfiets wil hiermee zorgpersoneel he..

