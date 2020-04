'WHO moet zien dat virus van dieren komt'

World Animal Protection roept samen met nog 240 dierenorganisaties de Wereldgezondheidsorganisatie op om te erkennen dat het coronavirus verband houdt met de wereldwijde handel in wilde dieren. De Nederlandse organisaties Stichting SPOTS en Stichting AAP tekenden de brief ook. <

Steun voor lokale bladen en omroepen

Lokale kranten en omroepen kunnen bij het Rijk aankloppen voor een eenmalige bijdrage om de coronacrisis te doorstaan. Mediaminister Arie Slob roept daarvoor een tijdelijk steunfonds in het leven met 11 miljoen euro in kas. Hij vraagt gemeenten en provincies verder om bijvoorbeeld te blijven adverteren in de plaatselijke pers of zelf ook geld bij te leggen. Huis-aan-huisbladen en lokale omroepe..

