Máxima belt PKN, prijst #Nietalleen

Zorgmedewerkers in de ouderenzorg hebben sneller en meer beschermingsmiddelen nodig. De zorg voor met corona besmette ouderen, zowel in verpleeghuizen als thuis, dreigt anders vast te lopen, waarschuwt ActiZ. Volgens de branchevereniging van zorgorganisaties is er voortdurend een tekort aan mondkapjes, handschoenen en schorten.

Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw slechts licht gestegen. In 24 uur steeg dit aantal met 15 naar 1424, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag bekend. Het LCPS houdt er niettemin rekening mee dat het aantal coronapatiënten op de ic's kan stijgen tot circa 1700. Minister Mart..

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 2101. In totaal zijn nu 7427 mensen in ziekenhuizen opgenomen. De meeste coronadoden zijn 70-plussers, maar onder de overledenen zijn ook een twintiger, twee dertigers en acht veertigers. Iets meer dan de helft van het aantal bevestigde patiënten is vrouw, maar het zijn vooral mannen die in ziekenhuizen worden o..

