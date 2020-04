Artiesten treden op in Concertgebouw

Amsterdam

Het Concertgebouw in Amsterdam presenteert vanaf vandaag artiesten die optreden in de ook dan vrijwel compleet lege muziektempel. Er is slechts één medewerker van Het Concertgebouw aanwezig, op ruime afstand van de podiumkunstenaar. Empty Concertgebouw Sessions heet de nieuwe reeks concerten die digitaal te volgen is. Onder anderen de pianisten Anna Fedorova en Iris Hond en zangeres Edsilia Rombley, die 19 maart haar solodebuut zou maken in Het Concertgebouw, doen mee. 'Ik hoop hiermee de mensen thuis wat afleiding te geven in deze nare tijden', zegt Rombley. <