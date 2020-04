Speciale corona-info wordt goed bekeken

Den Haag

De informatie over het coronavirus die speciaal voor laaggeletterden bij elkaar op één website is gezet, vindt gretig aftrek. Uit gegevens van Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat vooral de animatiefilmpjes massaal worden bekeken. Zo is in drie weken tijd het filmpje waarin de adviezen van de overheid duidelijk worden uitgelegd, zeker 468.000 keer bekeken via de sociale media van de stichting. De animatie waarin de afstand van anderhalve meter tussen mensen wordt uitgelegd, is in de afgelopen twee weken al 194.000 keer gezien. Er staat ook een woordenlijst op de website waarin alle termen rondom corona worden uitgelegd. <