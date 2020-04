PO-Raad trekt plan voor vlaggenactie in na kritiek

De belangenorganisatie wilde iedereen bedanken die tijdens de coronacrisis zijn of haar steentje bijdraagt in het geven van onderwijs of kinderopvang mogelijk maakt. Door de Nederlandse vlag uit te hangen of online de hashtag #ikvlagvoorhetonderwijs te gebruiken, ontstaat ‘een symbool voor verbondenheid en respect, zonder tekort te willen doen aan het verdriet van de mensen om ons heen’, zo is ..

Bij de PO-Raad nemen ze dergelijke kritiek ‘ter harte’, meldt woordvoerder Ad Veen. ‘We hebben oog voor wat er gaande is in deze crisis, maar willen tegelijkertijd ook de energie in de onderwijssector houden’, verklaart hij de aanleiding voor de vlaggenactie. ‘Het sentiment dat nu ontstaan is, kunnen we niet veranderen.’ Dus is het plan dinsdagmiddag van tafel gehaald. ‘We gaan de actie aanp..

