Ouderen isoleren is geen oplossing tegen corona

Stel: je zet alle ouderen – de kwetsbaarste groep – apart totdat er een vaccin is tegen corona, en je laat de rest van Nederland de economie weer op gang brengen, zoals al werd geopperd. Is dat de oplossing? Een rekensommetje leert anders, dus tijd voor een analyse.

In het beursgebouw MECC in Maastricht staan honderden bedden klaar voor coronapatiënten. (beeld anp / Marcel van Hoorn)

Isoleer de ouderen en laat het coronavirus rustig zijn gang gaan: het lijkt zo’n aanlokkelijk idee. Maar een vreselijke ramp die tienduizenden Nederlanders het leven zal kosten, is daarmee nog altijd niet van de baan. Nu het binnenzitten vanwege corona toch wat gewoontjes begint te worden, klinken hier en daar ook de eerste knarsende tanden: doen we hier eigenlijk wel goed aan? Hoe moet het nu ..

Of – een gedachte die eind vorige week losjes werd geopperd door tv-presentator Jort Kelder – zou er niet een manier zijn om de ouderen apart te zetten tot er een vaccin is – en de economie weer op te starten? ‘Harteloos is dit niet’, appte een kennis me. ‘Want je zegt tegen iedereen die kwetsbaar is: blijf jij nog maar even thuis, dan gaan wij het geld voor je verdienen.’

