Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink overleden

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink is maandag overleden. Dat meldt zijn dochter op zijn eigen website misdaadjournalist.nl. Korterink was al langere tijd ziek, hij is 64 jaar geworden.

'Vanochtend vroeg is Hendrik Jan overleden. Hoewel dit groot verdriet met zich meebrengt, is hij rustig gestorven. Hij heeft afscheid van ons, zijn gezin, kunnen nemen zoals hij dat wilde. Het is goed zo', schrijft Anna Korterink.

Korterink werkte voor diverse tijdschriften en tv-programma’s. Ook heeft hij meerdere misdaadboeken geschreven, recent nog over Willem Holleeder. Daarnaast was hij zeer actief op zijn eigen, veelbezochte website.

Het is hard te sterven als de lente valt – Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink



Rust zacht Hendrik Jan. Dank voor onze bijzondere samenwerking. Mooi dat je dochter je werk voortzet. https://t.co/LaoTVcvErN — Bas Haan (@bas_haan) April 6, 2020

Triest nieuws: collega Hendrik Jan Korterink is - veel te jong - overleden... ‘HJK’ was een der Mohikanen van de misdaadjournalistiek en is daarin ruim veertig jaar voor velen van grote betekenis geweest. Hij tipte mij in 1994 over de Puttense moordzaak. Rip Hendrik Jan... pic.twitter.com/HY08ir1DB7 — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) April 6, 2020