Coronacrisis zorgt voor spanning in pleeggezinnen

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) slaat alarm over de oplopende spanningen in veel pleeggezinnen die gebukt gaan onder de coronacrisis.

Utrecht

De spanningen lopen onder meer op omdat kinderen door de thuisquarantaine hun familieleden niet kunnen of mogen zien en ondersteunende zorg tijdelijk is stopgezet.

De NVP hield een enquête onder vierhonderd pleeggezinnen. Een kwart van de respondenten beoordeelt de situatie thuis met het cijfer 5 of lager. 'Zowel pleegouders als pleegkinderen staan onder grote druk', zegt Peter van der Loo, directeur van de NVP. 'Dat komt vooral door het wegvallen van de structuur en de veiligheid die school normaal biedt. We maken ons daar zorgen over. In het ergste geval kan de relatie met de pleegouders zo beschadigd raken dat kinderen overgeplaatst moeten worden.'

De NVP pleit voor extra hulp vanuit gemeenten, bijvoorbeeld op school. 'Het is dringend nodig dat scholen ook deze kinderen opvang aanbieden, zodat pleegouders ontlast worden.' <