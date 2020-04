Militairen keren tijdelijk terug van missie in Irak

Den Haag

De missie is stilgelegd vanwege het coronavirus. De militairen kwamen aan op vliegbasis Eindhoven met een C-130 Hercules. Vooralsnog ligt de missie op verzoek van de Iraakse en Koerdische autoriteiten stil tot het einde van de ramadan, 24 mei.

In Irak is een handjevol Nederlandse militairen achtergebleven om voor het materieel en de gebouwen te zorgen. De terugkeerders kregen voor vertrek een medische check op ziekteverschijnselen, zegt een woordvoerder van Defensie. In Nederland hoeven ze niet eerst twee weken in quarantaine, maar ze moeten zich zoals iedereen houden aan de maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Eind maart keerden al ongeveer veertig militairen uit het noordwesten van Afghanistan terug. Daar zijn ongeveer 130 militairen gebleven, omdat een deel van de activiteiten wordt voortgezet. <