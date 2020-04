Zij staan in de frontlinie: ‘Ik heb meer adrenaline in mijn bloed dan normaal’

Mensen in de zorg staan vooraan in de strijd tegen corona. Of ze wachten nog vol spanning op wat komen gaat. Hoe is het om nu te werken in een ziekenhuis of een instelling? ‘Voor ons is dit gewoon ons vak.’

‘’s Nachts komen verhalen los en wordt er gehuild’

Inez Gosker (52) uit Capelle aan den IJssel is opgeleid tot verpleegkundige cardiologie, en is nu avond-, nacht- en weekendhoofd in het IJsselland Ziekenhuis. En ze draait mee op de corona-afdeling.

‘Ik heb een coördinerende functie. Ik weet waar er plek is in het ziekenhuis. Het is voor ons nu nog behapbaar, maar het is wel spannend. Ik loop alle afdelingen langs om te vragen of het gaat en om advies te geven. Ik ben de schakel tussen verpleegkundigen en de arts. Ik heb ook een soort maatschappelijke functie. Er wordt in ploegen gewerkt. Acht uur achter elkaar in..

